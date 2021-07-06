Boş koltuk doluyor

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Boş koltuk doluyor
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Başbakan Ersan Saner, bir kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak olan atamaya ilişkin konuştu. Saner, atama için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkeye dönmesini bekledikleri söyledi. Saner “Bizim güncel bazı olaylarımız var. Bakan ataması konusu. Bugün muhalefet partileri de bunu ele aldı. Ama sayın Cumhurbaşkanı adada değil ki ben Bakan atayabileyim. Dolayısıyla buradan o mesajı da vereyim. Bizim bakan atamakla ilgili sorunumuz yok sadece prosedürün yerine gelmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın adaya gelmesini bekliyorum” diye konuştu 
 

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