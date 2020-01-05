Bölge halkı anayola indi

Halk tarafından Ölüm kavşağı olarak adlandırılan Kurudere - Turunçlu Kavşağı'nda kazalara karşı eylem gerçekleştiriliyor.

Bölge halkı anayola indi
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Halk tarafından Ölüm kavşağı olarak adlandırılan Kurudere – Turunçlu Kavşağı’nda kazalara karşı eylem gerçekleştiriliyor.

Bölgede yaşanan ölümlü kazalara karşı toplanan kalabalık, yaşanan kazaların hata değil cinayet olduğuna vurgu yaptılar.

Ellerinde “Trafikte ölmek istemiyoruz”,”Oturduğunuz makamlar ağlama duvarı değil icraat makamı”,Makam aracına kaynak var bariyere icraat yok” yazılı pankart ve dövizlerle toplanan halk kavşağın sorunlarına değindi.

Bölge halkı konuşmaların ardından yürüyüş gerçekleştirdi.

Turunçlu Kavşağı’nda 25 Aralık’ta meydana gelen ve Esra Korcan’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından, bölgeye bariyer döşenmişti.Turunçlu Kavşağı’nda aynı yerde 5 kişinin hayatını kaybetmesi vatandaşları isyan ettirmişti.

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