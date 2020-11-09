Boğazköy'de bir kişi silahla vuruldu

Boğazköy'de bir kişi silahla vuruldu
banner23

Girne - Boğazköy’de Kelebek Sokak üzerinde dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında, 22 yaşındaki M.B., aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Berk Bingöl’e doğru ateş etmek suretiyle adı edileni sol kalça kısmından yaraladı.

Olayda yaralanan Berk Bingöl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Bahse konu şahıs tutuklandı, zanlı hakkında “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu”, “Yaralama” ve“Meskun mahalde ateş açma” suçlarından soruşturma açıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
UBP Cumartesi Kurultaya Gidiyor
UBP Cumartesi Kurultaya Gidiyor
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18