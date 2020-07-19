20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, saat 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törende, çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve bayraklar göndere çekildi. Saygı atışının da gerçekleştiği tören, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın anıt özel defterini imzalamasıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anıt özel defterine şunları yazdı:

Aziz Şehitlerimiz,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 46.yılında bir kez daha sizleri rahmetle ve saygı ile anıyoruz.

Fedakarlıkların en büyüğü, toplumunun özgürlüğü için kendi canını verebilmektir. Sizler Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda tahakküm altına girmeden, başı dik özgür insanlar olarak yaşayabilsin diye bu büyük fedakarlığı yaptınız. Genç yaşlarınızda gözünüzü kırpmadan şehitlik mertebesine ulaştınız.

Sizlerin bu fedakarlığı yeni kuşaklarımıza kalıcı barış, huzur ve refah içinde bir geleceğe ulaşabilmeleri için gerekli zemini oluşturmuştur.

Bu zemin üzerinde yükselerek haklarımızın güvence altına alınacağı, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde adil bir çözüme ulaşmak için uğraşlarımızı sürdüreceğiz.

Bu amaçla sizleri bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 19:44