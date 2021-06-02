BM: Tüm Geçiş Kapılarından Cuma'dan İtibaren 7 Günlük Negatif Antijen Veya PCR Testi İle Geçilebilecek

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçiş noktalarının 4 Haziran Cuma günden itibaren karşılıklı yeniden açılmasına yönelik alınacak COVID 19 tedbirleri konusunda uzlaştığını açıkladı.

Bu çerçevede, geçişlerde 7 günlük negatif antijen ve PCR testi talep edilecek.

BM Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu sonuca ulaşılmasında Özel Temsilci Ergün Olgun, Kıbrıslı Rum görüşmeci Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spear ile İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin çalışmalarının etkili olduğu vurgulandı.

Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendireceği ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar vereceği bildirildi.

Uygulanacak seviyeler şöyle:

“Seviye 1-Yeşil: Hiçbir sınırlama uygulanmayacak

Seviye 2-Turuncu: 7 günlük negatif antijen ve PCR testi

Seviye 3-Koyu Kırmızı: Halka kapalı

Sağlık nedenli geçişlerde: 72 saatlik negatif PCR testi,

İş, eğitim ve ikamet ile ilgili geçişlerde: 7 günlük negatif PCR veya antijen testi

Açıklamada seviye 1 ve 2’nin üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere her kategoriden insana uygulanacağı belirtilirken, aşılanan bireylere yönelik uygulamalarla ilgili çalışmanın devam ettiği ve ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

İki taraftan herhangi birinde COVID 19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda, Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyelerin yükseltilebileceği bildirildi.

BM’den yapılan açıklamada, şu anki durumun seviye-2 turuncu olarak belirlendiği ve geçişlerin 7 günlük negatif antijen veya PCR testi ile yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, geçiş noktalarının yeniden açılmasının seyahat özgürlüğü sağlaması,,kişiler arasındaki temasa olanak tanıması ve güven yaratacağı gibi olumlu etkilerine vurgu yapılarak, sosyo ekonomik olarak hem Kıbrıslı Türkler hem de Rumların fayda sağlayacağı da belirtildi.