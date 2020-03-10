BM İzin Vermedi!

Rum yönetiminin koronavirüs önlemi gerekçesiyle 4 kara sınır kapısını kapaması, Lefkoşa Lokmacı’da düzenlenen dördüncü eylemle protesto ediliyor.
Zeytin dalı ve karanfillerle Rum barikatına geçmek isteyenlere BM izin vermedi
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararla 29 Şubat’ta Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını koronavirüs salgını gerekçesiyle kapatmıştı.
Bu karara karşı çıkanlar, kapıların yeniden açılması için bugün dördüncü eylemi yapıyor. Dün yapılan eylemde BM askerleri ve eylemciler arasında gerilim yaşanmış, BM askerleri ara bölgeye barikat kurarak geçişi engellemişti.
Gerçekten kafa basmaz insanların. Koskoca İtalya karantina altında, ama 200-300 kişi barış, zeytin dalı adı altında sağlığımıznan oynamak için saçma sapan toplanırlar. Protesto edeceksanız ara bölgeyi değil 2 tarafta dış ülkelerden gelenlere izin veren turizim bakanlıklarını protesto etsin.