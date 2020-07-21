BM helikopteri Lefkoşa'da gözlem yaptı

Rum kesiminde neo-nazi grupların Ledra Palace barikatında yaptıkları eylem nedeniyle BM'ye ait helikopter Lefkoşa'da yeşil hat boyunca gözlem uçuşu yaptı.

Dün akşam saatlerinde Lefkoşa üzerinde devriye gezen helikopter merak konusu oldu.

Phileleftheros'un haberine göre söz konusu helikopterin BM'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Haberde, helikopterin, Güney'deki neo-nazi grupların 20 Temmuz nedeniyle Ledra Palace barikatında yaptıkları eylemden dolayı Lefkoşa'daki yeşil hat boyunca gözlem uçuşu yaptığını açıkladı.