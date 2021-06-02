Blinken, ABD'nin iki bölgeli, iki toplumlu federasyona destek vermeye devam edeceğini taahhüt etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüşerek ABD, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimi arasındaki diplomatik mekanizmaya desteğini ifade ettiği bildirildi.

Telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, iki bakanın, ikili ilişkileri derinleştirme konusundaki karşılıklı taahhütlerini yinelediğini belirtti.

Price, "İki bakan, bölgesel iş birliği ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü yoluyla Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemi üzerinde anlaştılar. ABD, her iki tarafı da gerekli açıklığı, esnekliği ortaya koyma ve uzlaşma görüşmelerine yönelik ortak zemin bulma konusunda çaba göstermeye teşvik ederken Bakan (Blinken), ABD'nin; Kıbrıslıların öncülüğünde, Birleşmiş Milletlerin aracılık ettiği, adayı tüm Kıbrıslıların yararına iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirme çabalarına destek vermeye devam edeceğini taahhüt etti." ifadelerine yer verdi.

Blinken'ın Rum kesimi, Yunanistan, İsrail ve ABD'yi içeren "3+1'lik diplomatik mekanizmaya" desteğini ifade ettiğini belirten Price, Blinken'ın, bölgede "Rusya ve Çin'in kötü niyetli etkilerine karşı koyma" çabalarının önemini vurguladığını aktardı.