Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde temizliğin deterjansız ve ilaçsız yapıldığı iddia edildi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bir vatandaş, ”Orada temizlik yapan bayanın söylediği sözler bütün gün kulaklarımdan gitmedi: “Allah bile insanı yaparken toprak kullandı, bunlar bize malzemesiz temizlik yaptırıyorlar.” Ülkemin içler acısı hali yine yüzüme tokat gibi vurdu.” dedi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’a ulaştı. Dr. Özyılkan, denetimlerin sürekli olarak yapıldığını, dün itibari ile de tekrardan gözden geçirildiğini belirtti. Denetimlerde eksik malzemeye rastlanmadığını kaydetti.

“Malzeme Eksiği Yok”

Bu iddialar üzerine Haberal Kıbrıslı Gazetesi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’a ulaştı. Dr. Özyılkan, denetimlerin sürekli olarak yapıldığını, dün itibari ile de tekrardan gözden geçirildiğini belirti. Denetimlerde eksik malzemeye rastlanmadığını kaydeden Dr. Özyılkan, “Depolarda malzemeler tamdır. Sağlık personelimiz tarafından kontroller sıklıkla yapılmaktadır. Şu an itibari ile malzeme eksiğimiz yoktur.” dedi.

Tam Bir

Rezalet

Sosyal medyada da kısa zamanda duyulan bu olayın ardından yorumlar yapıldı. Yorumlarda şu ifadeye yer verildi,

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde “Bana” Hasta yakını temizler tuvaletleri dediler ve ilaç bırakıp gittiler… Tam Bir Rezalet...