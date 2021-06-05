“Biz şimdi 5 Haziran Çevre Günü’nü nasıl kutlayalım?”

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbatoğlu Hastanesi yolu üzerinde, “Öğretmenler 2 Apartmanı” yakınındaki bir arazi araba mezarlığına dönüştürüldü. Bölgedeki vatandaşlar “Bazıları 5 Haziran Çevre Günü’nü kutluyor ama biz kutlamıyoruz, çünkü bizim çevremiz perişan” diye konuştu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, hem görsel olarak büyük bir kirlilik yaratıldığını, hem de kuru otlar içindeki ataçların bir yangın çıkarsa patlayabileceği belirterek, endişe taşıdıklarını vurguladı.

Başkentte her isteyenin bu şekilde arazileri, sokakları araba mezarlığına çevirememesi, hurda araçlarla çirkinleştirememesi gerektiğini söyleyen bölge halkı, hem Çevre Dairesi’ni hem de Lefkoşa Belediyesi’ni göreve çağırdı.

Araçların gittikçe apartmanların yakınına da taşındığını, bölgeye bazı kişilerin tahtandan duvarlar ördüğünü belirten vatandaşlar, “Burasının Başkent Lefkoşa olduğuna bin şahit istersiniz. Kent bu kadar kolay, bu kadar keyfi kirletilmemeli. Bugün 5 Haziran Çevre Günü ama böyle pislik içinde nasıl kutlayacağız?” diye sordu.

Bazı vatandaşlar bu kirliliği yetkililere şikayet ettiklerini ama bir sonuç alamadıklarını da söyledi.

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