"Biz Özel İzinliyiz"

ADA Havacılık’a ait Antalya’dan Ercan Havaalanı’na saat 22:00’de iniş yapan uçak, 5 erkek 4 kadın 9 yolcu getirdi; yolcular VIP yanındaki özel kapıdan alındı.

ADA Havacılık’a ait Antalya’dan Ercan Havaalanı’na saat 22.00’de iniş yapan ve 5 erkek, 4 kadın toplam 9 yolcu getirdiği belirtilen uçağın yolcularına, uçuş yetkililerinin “Siz karantinaya girmeyecek misiniz” diye sorduğu yolcuların, “Biz özel izinliyiz” dedikleri iddia edildi. Uçağın dönüş izni 15 Haziran saat 15.00’de Ercan- Antalya olarak bildirildi. Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, salgın süreci boyunca tüm uçuşların Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edildiğini öne sürdü.

Müsteşar Ali Çaygür ise söz konusu kişilerin ülkeye Bakanlar Kurulu kararı ile giriş yaptığını, özel görevli olarak geldiklerini söyledi. “Biz özel izinliyiz” Ülkede süren salgın önlemleri nedeniyle yurt dışı giriş ve çıkışlara uygulanan prosedüre göre adaya gelen her yolcu için 14 günlük karantina süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen uçuşlarda ülkeye giriş yapan tüm yolcular ayırt edilmeden aprondan özel otobüslerle alınarak karantina oteline yerleştirilmesi gerekiyor. Önceki gece ADA Havacılık’a ait Antalya’dan Ercan Havaalanı’na iniş yapan özel uçakta bulunan 5 erkek 4 kadın 9 yolcunun “Biz özel izinliyiz” diyerek alandan ayrıldıkları öne sürüldü.

Yenidüzen