Bire Bir Müzik Eğitim Veren Yerler de Sıkıntıda

Mağusa/Tuzla Renkli Notalar Sanat Merkezi sahibi Eda Aslantürk “bizler “bire-bir” müzik eğitimi veren tamamen bireysel çalışan müzik eğitim merkezleriyiz ancak bakanlıktaki resmi geçen ismimiz “kurs” yeri. Bu yüzdende diğer kurs yeri etüt merkezi ve dershanelerle aynı zaman açılmak durumunda kalıyoruz” dedi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesine ulaşan Aslantürk şunlar söyledi;

Bizler “bire-bir” müzik eğitimi veren tamamen bireysel çalışan müzik eğitim merkezleriyiz ancak bakanlıktaki resmi geçen ismimiz “kurs” yeri. Bu yüzdende diğEr kurs yeri etüt merkezi ve dershanelerle aynı zaman açılmak durumunda kalıyoruz. (Bir önceki kapanma sürecinde de çırpınıp en son açılmaya izin verilen yer olduk)

Ancak ülkede her yer açılmışken bireysel çalışan kurs yerleri olarak bizlerde artık pcr testlerimizi yapıp derslerimize devam etmek istediğimizi gerek eğitim bakanına gerek sağlık bakanına defalarca söyledik.

Bizler eğitim kurumuyuz evet ancak devletten aylık gelirimiz yok tamamen özel sektör şeklinde kazanıyoruz.

Artık velilerimiz öğrencilerimiz online süreç istemediklerini açılınca devam etmek istediklerini söylüyorlar. Bu sadece benim değil bütün merkez sahibi arkadaşlarımın yaşadığı bir sorun ve biz bunu ilgili kişilere binbir şekilde anlattık.

Bakanlıkla çok büyük bir sıkıntı içindeyiz.

Bet ofisleri spor salonları kahveler 12.sınıflar “toplu” olmasına rağmen açılmakta ve biz bireysel müzik eğitimi veren kurs yerleri kesinlikle açılamıyoruz.

Cso konser çalışmalarını yapabilsin diye bireysel sanatçılara izin çıkıyor ama bizim sektörümüze gene izin çıkmıyor.

Gerçekten artık dayanılmaz bir noktaya geldik.

Bizlerle dalga mı geçiyorlar 1500 tl vereceklerini söylüyorlar inanabiliyor musunuz? Biz bu yatacak 1500 tl ile mi çalışanlarımızın maaşlarını sigortalarını kredilerimizi ailemizi bununla mı geçindireceğiz gerçekten bunu nasıl düşünebiliyorlar aynı ülkede yaşamıyoruz galiba hayat pahalılığından haberleri yok sanırım.

Neden size yazdım kısmına gelecek olursam yazılarınızı uzun süredir takip ediyorum ve sizin yazılarınızın ilgili kişilerce görüldüğünü düşünüyorum.

Bu ülkdede bireysel müzik eğitimi veren kurs yerleri olduğunu da bu ülkeye hatırlatırsanız sektördeki tüm arkadaşlarım adına minnettar kalacağım

Biz kimseden iş dilenmiyoruz para dilenmiyoruz kendi işimizi yapalım başka hiçbir beklentimiz yok. Senelerdir kendi yağında kavrulan bir sektördük biz bize yetiyorduk. Ama bu kararlar bizleri perişan etti