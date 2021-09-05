GAÜ sponsorluğunda, çekimleri KKTC’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizi oyuncuları ve ekibi, ikinci sezon çekimlerini gerçekleştirmek için KKTC’ye geldi.

"O YILLARDA YAŞANAN ACI OLAYLARIN ÇEKİLMESİ GEREKEN YER KKTC’DEN BAŞKA BİR YER DEĞİLDİR"

GAÜ’den yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nda açıklama yapan “Bereli” karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu, “O yıllarda yaşanan acı olayların çekilmesi gereken yer KKTC’den başka bir yer değildir, o nedenle 2. sezon çekimleri için geri döndük.” dedi.

"BİZLER SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Çayoğlu, “Hikayeler gerçek olduğu için, gerçek duygular ve sorumluluk hissiyatı çok baskın oluyor. O dönemi gerçekte yaşayan insanlar ara ara setimizde bulunuyor ve onlarla tanışmak duygularımızı çok daha başka boyutlara taşıyor. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz, gerisi seyircinin takdiridir” şeklinde konuştu.

İlk sezonu TRT1 ekranlarında yayınlanan 1963-1974 yılları arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getirildiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı