‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin çekimlerini sıcak vurdu

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‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin çekimlerini sıcak vurdu
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TRT1'de ekranlara gelen tartışmalı dizi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın ikinci sezonunda gecikme yaşanacağı belirtildi.

Dizi ekibinin Ağustos ayının sonunda bir araya gelmesi ve çekimlerin Kuzey Kıbrıs’ta devam etmesi planlanıyordu. Fakat Kıbrıs'ın şu dönemde çok sıcak olmasının ekipleri kaygılandırıldığı ifade edildi. Dizinin bir ara Ayvalık’ta çekilmesi gündeme gelse de bu karardan hemen vazgeçildiği belirtildi.

Televizyon Gazetesinin haberine göre; 27 Ağustos’ta dizi ekibi bir araya gelecek ve ikinci sezon çekimleri başlayacaktı. Fakat söz konusu karar değiştirildi.

Dizi ekibi yüksek sıcaklar sebebi ile planlanandan daha geç buluşacak. Haliyle ikinci sezonun da ekrana gelmesi gecikecek.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayınlanmasının Ekim ayını bulabileceği de belirtiliyor.

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