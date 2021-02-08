“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinden ilk kareler geldi

TRT 1’in, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın KKTC’de gerçekleşen çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Çekimleri Lefkoşa ve Gazimağusa başta olmak üzere adanın büyüleyici mekânlarında devam eden dizinin setinden ilk kareler yayınlandı.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun rol aldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi, titizlikle yürütülen uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi olaylardan yola çıkılarak kaleme alınan destansı hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyecek.

Dizinin senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor.

Dizinin kısaca konusu ise şöyle; 1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli, kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği “Bir Zamanlar Kıbrıs”, kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 19:33