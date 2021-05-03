Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için sürpriz gelişme!

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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için sürpriz gelişme!
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Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT ekranlarında devam ediyor...

Türkiye'de magazin, dizi ve televizyon gazetecilerinden Birsen Altuntaş, dizi çekimleriyle ilgili sürpriz gelişmeyi Tv100'deki köşesinde paylaştı.

Altuntaş yazısında, "TRT'nin TMC Film imzalı dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın çekimlerinin Ayvalık'ta devam etmesi planlanıyor. Pandemi koşullarında Kıbrıs'ta dizi çekmek zor olduğu için adanın dokusuna en uygun yer olan Ayvalık'ın seçildiği öğrenildi. Öte yandan dizinin 52 bölüme tamamlanacağı da konuşuluyor" diye yazdı.

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