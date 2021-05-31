Bir şantiyede 80 pozitif vaka

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Bir şantiyede 80 pozitif vaka
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Perşembe günü Pozitif vaka çıkan bir şantiye, 166 işçisi ile birlikte karantinaya alındı.

Hafta sonu yapılan taramalarda 80 civarı pozitif vaka olduğu sonucuna ulaşıldı.

Şantiyede çalışan işçilerin dışarı ile temasının olmadığı belirtilirken Bakanlığın dünkü açıklamasında bu rakamların olmaması dikkat çekti. 

Şantiyede çalışan işçilerin aynı yerde kaldığı bu nedenle vakaların dışarıya çıkmadığı, orada pozitifleştiği bilgisi var.

İlk belirlemelere göre hastalığın şantiye içerisinde yayıldığı anlaşılıyor. 

Bakanlığın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. 

Kaynak: Haber Kıbrıs

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