Bir kişi taburcu edildi



Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1043 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

15 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1043



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 50.333



Toplam Vaka Sayısı- 117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 105



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok