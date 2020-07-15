Bir kişi taburcu edildi

Bir kişi taburcu edildi
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1043 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

15 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1043     


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 50.333   


Toplam Vaka Sayısı- 117 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 105


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8  


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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