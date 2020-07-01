Bir kişi karantina altına alındı

Tarifeli seferlerle KKTC’ye uçakla ve gemi ile gelen 150 kişinin PCR test sonuçları tamamlandı.

İlk elde bilgilere göre uçakla gelen yolcuların tamamı temiz çıktı.

Ancak gemi yolcularından birinin Türkiye'de yapılan PCR testinin negatif, KKTC'deki testinin ise pozitif çıktığı öğrenildi.

Prosedür gereği, ilgili yolcuya bir daha PCR testi yapılarak, kesin sonuca elde edilecek.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından karantinaya alınacak şahsın, kesin test sonucunun yarın sabaha sonuçlanması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 20:32