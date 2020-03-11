Bir Kişi Daha Karantinada

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsü can almaya devam ederken ülkemizde de vatandaş büyük panik içinde.

Alınan bir çok önleme rağmen KKTC’ye gelen bir turistte tespit edilen korona virüs tüm ülkede korku ve panik olmasına neden olurken dün Salamis Hotel casinosunda bir çalışanın da virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre rahatsızlanan casino personelinin şüpheli belirtiler göstermesi nedeniyle karantinaya alındığı öğrenildi. Hastalığın tanısının konulması için tahlillerin yapıldığı ve sonuçların beklendiği de elde edilen bilgiler arasında.

90 GÜN BOYUNCA VİRÜS KALABİLİYOR

Öte yandan uzmanlar karantinaya alınan casino ve otel binalarının boşaltılmasının tek başına geçerli bir önlem olmadığı, virüsün günlerce tehlikesini devam ettirdiğini belirtti. 90 süreyle virüsün bulunduğu yerde kendini koruduğu ve insana bulaşmasının mümkün olduğunu dile getiren uzmanlar, tek başına casinonun boşaltılmasının virüsün bulaşmasına engel olamayacağını açıkladı. Önlem alınması için temastan uzak ve tamamen steril koşullarda temizlik yapılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, casinoda yeterli önlemlerin alınmaması halinde virüsün bir çok insana bulaşma riskinin olacağını ifade etti.