Bir hemşire ve yoğun bakım hastasının koronavirüs testi pozitif!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan bir hemşirenin ve bir yoğun bakım hastasının koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıkan hemşire sayısı 3’e yükselirken, bulaşın hasta kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan bir hemşirenin daha Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastane içerisinde Koronavirüs testi pozitif çıkan hemşire sayısı 3’e yükseldi.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiler doğrultusunda, dün akşam pozitif çıkan 2 hemşirenin ardından tüm bölüme PCR testi yapılmıştı.

PCR testlerinin ardından Göğüs Hastalıkları Bölümü Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören bir hastanın da Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bulaşın hasta kaynaklı olduğu düşünülüyor…

Göğüs Hastalıkları Bölümü Yoğun Bakım Servisi'nde çalışan tüm personel karantinaya alınırken, servisin çalışmasında aksama olmaması nedeniyle temassız bir ekip ayarlanıyor.

Hastaların temaslı olarak sayılması nedeniyle karantina kuralları çerçevesinde tedavilerine devam edilecek.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 11:29