Bir hasta solunum cihazından çıkarıldı

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Hüseyin Zafer Erdoğmuş,Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören bir hastanın bugün solunum cihazından ayrıldığını açıkladı.

Şu an solunum cihazına bağlı 2 hasta olduğunu aktaran Erdoğmuş, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Hüseyin Zafer Erdoğmuş’un paylaşımı şöyle:

Perdenin arkasında kalan ama aslında en önemli görevleri başaran gizli kahramanlarımız var bizim. İlk günden itibaren hayattaki tüm önceliklerini değiştirerek en öne mesleklerini koyan özveri ve cesaretle çalışarak karantina servisini kuran ve oraya güler yüzlerini ve umutlarını hediye eden baş taçlarımız, sorumlu hemşirelerimiz. Onlara sonsuz teşekkürler, onlar olmasa biz zaten başaramazdık. Bugün karantina servisinden güzel haberlerimiz var; solunum cihazına bağlı genç bir hastamızı solunum cihazından ayırdık fakat takibine yoğun bakımda devam ediyoruz, bu bizi çok mutlu eden bir gelişme.

Şu an hala solunum cihazına bağlı 2 hastamız var, onların da daha iyi olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Karantina servisinde 9, enfeksiyon hastalıkları servisinde ise 14 hastamız tedavi görüyor ve genel olarak durumları iyi.

Bugün çalışılan temaslı testleri var sonuçları henüz çıkmadı. Dün için sadece 1 vakamız pozitif çıkmıştı, onu da belirtmek istiyorum!

Umutluyuz. Bulutların arasından gözüken ışık hüzmesinin tüm ülkemize aydınlık olması için çalışıyoruz. Siz ne mi yapmalısınız? Lütfen evinizin keyfini çıkarmaya devam edin, ev; güven demektir.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 23:03