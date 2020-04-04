Bir grup Kıbrıslı Türk öğrenci daha adaya dönüyor

Bir grup Kıbrıslı Türk öğrenci daha adaya dönüyor
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Ankara Eğitim/Kültür Ataşaları Canev Engelkıran ve Rauf Ataöv, Canev Engelkıran'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada, Kıbrıslı Türk öğrencilerin şu an Ankara'dan Kıbrıs'a dönmek üzere havaalanında olduğunu duyurdular.  

Covid 19 virüsü nedeniyle bahar öğretim döneminin sona ermesiyle, başta Ankara ve Anavatan Türkiyemizin çeşitli illerinde öğretim hayatını sürdüren KKTC vatandaşı öğrencilerimiz Ankara’dan evlerine
doğru yola çıkıyorlar.
Bu yolculuğun organize edilmesine katkı koyan ve emek gösteren en başta Sn. Bakanımız Sn. Nazım Çavuşoğlu , KKTC Ankara Büyükelçiliği mensuplarına ve herkese teşekkürlerimizi sunarız.

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