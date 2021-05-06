Bir eğitim merkezinde, engelli çocuğa şiddet uygulandı!

Epilepsi hastası, zihin engelli ve beyin tümörü tedavisi gören 12 yaşında engelli çocuğa bir eğitim merkezinde şiddet uygulandı.

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, olayı kınadığını ifade etti.

Doğru, “eğitim adına utandım” ifadelerini kullanarak, “Engelli olması bir yana, bir çocuk bir insan sonuçta bir canlı. Savunmasız bir çocuğa yapılan bu şiddet kabul edilemez” dedi.

Bu olayın araştırılıp, sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Doğru, “Yazık çok yazık engeli ile uğraşan bir çocuğun şu an psikolojisini düşünemiyorum…” ifadelerini kullandı.