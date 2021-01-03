Bir Covid-19 vakası daha yoğun bakıma alındı!

Bir Covid-19 vakası daha yoğun bakıma alındı!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören bir kişinin daha yoğun bakıma alındığını açıkladı. Pilli, günlük vaka durumu açıklamasında bugün bir kişinin daha yoğun bakıma alınanların alındığını belirtirken yoğun bakımda tedavi gören sayısı 2’ye yükseldi.

SON 24 SAATTE 34 YENİ VAKA…

Bakan Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1540 olduğunu, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

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