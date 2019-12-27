Bir çanta para ile çıkarken yakalandı

Ercan Havaalanı’nda yetkili makamlara bilgi vermeden 90 bin Türk Lirası veya muadilinden fazla parayla ülkeden çıkmaya çalışan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, M.K.(E-47) , üzerinde 90 bin Türk Lirası nakit parayla KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Para ve Kambiyo Yasası uyarınca 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden ülkeden çıkarılamıyor.