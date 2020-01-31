Bir ayda Sadece Ercan’dan 740 Nijeryalı geldi!

Dünya Koronavirüs’ten sonra şimdi de Lassa virüsü ile sarsılıyor. Başta Nijerya olmak üzere Afrika ülkelerinden yayılan bu salgın hastalıktan, şu ana kadar 41 kişi hayatını kaybetti. Hastalığın duyulmasının ardından gözler Afrika’dan ülkemize gelen öğrencilere çevrildi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan güvenilir bir kaynak, 1 Ocak itibari ile Ercan Havalimanı’ndan şu ana kadar ülkemize 740 Nijerya uyruklu kişinin girdiğini belirtti. Aynı kaynak, Güney komşumuzdan gelen sayının ise 116 olduğunu açıkladı. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, “Nijerya’dan ülkemize çok giriş çıkış aldığımız için bu konuyu bizim de değerlendirmemiz gerekir” dedi.

“Bir Çok Bakanlık İşbirliği İle Hareket Etmeli”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Bütün bulaşıcı hastalıklar için yurt dışından gelişlerde ve yurtdışına gidişlerde tehdit olduğunda, özellikle yayılma ihtimali olduğunda, önlemleri devlet düzeyinde almak gerekir. Ciddi tehditlerde ateşli hastalıklar için yine termal kameralar olabilir. Girişlerde belli bir bölgeden geliniyorsa örneğin “Lassa Ateşi” için Nijerya ve Afrika’dan geliniyorsa, oralardan giriş yapacak kişilerin belli bir zaman gözetim altında tutulması veya ateşi olup hastalık belirtisi gösterenlerin, izolasyona alınıp belli bir süre gözlem altında tutulması düşünülebilir. Ama bizim ülkemiz için önce riskler belirlenip sonra bu adımlar atılabilir. Esas olan hastalıkla olan bilginin paylaşılması, bulaşma yöntemleri ve korunma şekillerinin anlatılmasıdır. Hastalığı ülkemize getirmesi muhtemel olanların da giriş noktalarında bilinçlendirilmesi lazımdır. Bunlar için de birçok bakanlığın işbirliği yapması ve karar üretmesi gerekmektedir. Bunu tek başına bir kişinin ya da kurumun yapması mümkün değildir. Hekimlerin de içerisinde bulunduğu Enfeksiyon Komitesi vardır. Oralarda bu konuların görüşülüp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir kere toplantı yapıp peşini bırakmamak lazımdır. Risk değiştikçe hastalığın gelişimine göre önlemlerin yeniden şekillendirilmesi lazımdır” diye konuştu.

“Bizim de Değerlendirmemiz Gerekir”

Dr. Özlem Gürkut, “Nijerya’da başlayan Lassa Ateşi dedikleri bir rahatsızlıktır. Daha önce de 2018 yılında görülmüştü. Oralardan geçen komşu ülkelerde de bu rahatsızlığa rastlanmıştı. Şimdi yine bildiriliyor. Bizler şu anda Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği verilere bakıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü uyarı yaptığı takdirde biz de ona göre hareket etmek durumundayız. Biz Nijerya’dan çok giriş çıkış aldığımız için özellikli bir konumdayız. Bizim de değerlendirmemiz gerekir. Diyebiliriz ki biz belli ülkeden gelen insanları kontrol edip belli bir süre takip edebiliriz. Bunun için kapılara, sağlıkta bilinçli personeller yerleştirmemiz gerekir” dedi.

Lassa Virüsü (Ateşi) Nedir? Lassa Virüsü Bulaşıcı Mı, Tedavisi Var Mı?

Corana virüsü korku salmaya devam ederken yenpyeni bir vürüs daha ortaya çıkardı. Nijerya’da başlayan salgın sonrası 41 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar Lassa virüsü hakkında da bilgi almaya çalışıyor ve “Lassa virüsü nedir? Lassa virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı?” sorularını soruyor.

Lassa Ateşi

Batı Afrika’da görülen akut viral bir hastalıktır. İlk vakalar Nijerya’nın Lassa bölgesinde görüldüğü için bu isim verilmiştir. Etken Arenaviridae ailesine mensup, tek iplikli bir RNA virüsüdür.

Bulaşma Yolu

Lassa Ateşi hayvan kaynaklı bir hastalıktır. Vektörü çok memeli sıçan “Multimammate rat” olarak bilinen Mastomys natalensis’tir. Bu kemirgen bir kez enfekte olduktan sonra uzun bir sure virüsü idrarıyla çıkarır. Mastomys kemirgenleri Batı, Doğu ve Merkez Afrika’da ki savanalarda ve ormanlarda yaygın olarak bulunurlar. Evlerde ve gıda saklanan bodrumlarda kolayca yerleşirler.

Lassa virüsünün insanlara bulaşması en çok gıdalarla ve solunum yoluyla meydana gelir. Mastomys kemirgenlerinin çıkartılarıyla (idrar, dışkı) doğrudan temas, çıkartılarla kirlenmiş objelere dokunmak, kontamine gıdaları yemek veya açık yara ve kesiklerin maruziyetiyle enfeksiyon gelişebilir. Kemirgenlerin yaşadığı ortamların süpürülmesi esnasında havaya karışan enfekte küçük partiküllerin solunum yoluyla alınmasıyla ve ilave olarak kemirgenler yiyecek olarak tüketilmek amacıyla yakalanırken ve hazırlanırken de bulaşabilmektedir. Kişiden kişiye (hasta kişinin kan, doku, sekresyon ve çıkartılarıyla temasla) bulaş söz konusudur. Özellikle sağlık bakım ünitelerinde, yeterli kişisel koruyucu önlemler alınmamışsa kişiden kişiye geçiş sıktır(nozokomiyal enfeksiyon). Lassa virüsü tekrar tekrar kullanılan iğne ve enjektörler gibi kontamine olmuş tıbbi malzemelerle de yayılabilir.

Belirtiler

Lassa Ateşi’nin belirti ve bulguları tipik olarak virüsle temastan 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. Yaklaşık %80 hastada semptomlar hafif ve tanı konulamaz düzeydedir. Hafif semptomlar hafif ateş, başağrısı, genel kırıklık ve halsizlik şeklindedir. Enfekte kişilerin %20’sinde semptomlar ciddileşebilir. Kanamalar( dişetleri, gözler veya burun kanamaları gibi), solunum sıkıntısı, tekrarlayan kusmalar, yüzde ödem, göğüs, sırt, karın ağrısı ve şok gelişebilir. Ensefalit, tremorlar ve işitme kaybı gibi nörolojik problemler de tariflenmiştir. İlk semptomların ortaya çıkmasından sonra iki hafta içinde çoklu organ yetmezliğine bağlı ölüm görülebilir (hastaneye yatırılan vakaların %15-20’si). Ölüm oranı hastalığa yakalanan, özellikle 3. trimestirde ki hamile kadınlarda daha yüksektir. Spontan düşük; enfekte annelerin fetuslarının %95’nin ölümüyle sonuçlanan ciddi bir komplikasyondur.

Lassa Ateşi’nin en sık komplikasyonu sağırlıktır.Vakaların yaklaşık 1/3’ünde değişik derecelerde sağırlık oluşur ve çoğunda da kalıcıdır. Bilindiği kadarıyla hastalığın şiddeti bu komplikasyonu etkilemez, ciddi vakalar kadar hafif vakalarda da sağırlık gelişebilir.

Tanı Ve Tedavi

Lassa Ateşi’nde semptomlar çok değişiktir ve hastalığa özgü değildir. Bu nedenle klinik teşhis genellikle zordur. Tanı için en sık serolojik testler kullanılır. Tedavide bir antiviral ilaç olan Ribavirin’le başarılı sonuçlar alınmaktadır. İlacın hastalığın erken döneminde verildiği takdirde çok etkili olduğu gösterilmiştir. Hastalar mutlaka semptomlara yönelik destek tedavisi de almalıdır.

Yolcular İçin Risk

En büyük risk; Sierra Leone, Liberya, Gine ve Nijerya’yı kapsayan endemik bölgelerde yaşayan veya bu bölgeleri ziyaret eden kişiler için söz konusudur. Maruziyet riski Mastomys kemirgenlerinin bulunduğu diğer Batı Afrika ülkelerinde de mevcut olabilir. Uygun sterilizasyon metodlarını ve korunma önlemlerini kullandıkları sürece hastane çalışanları için önemli bir risk yoktur.

Korunma

Endemik bölgelere gidecek yolcular, Mastomys kemirgenleriyle temastan kaçınarak Lassa Virüsü’nün primer bulaşından kendilerini koruyabilirler. Gıdaların uygun şartlarda saklanması ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi kemirgenleri yaşam alanlarından nispeten uzak tutacaktır. Bu kemirgenlerin yiyecek olarak tüketilmesi de tavsiye edilmez.

Seyahat Dönüşü Öneriler

Kendinizi hasta hissediyorsanız hemen hekiminize veya bir sağlık kuruluşuna başvurun. Seyahatiniz hakkında hekiminizi mutlaka bilgilendirin.