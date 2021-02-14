Bir acı haber daha geldi

Ülkemizde Covid-19 tedavisi gören 35 yaşındaki Muhammad Farhan Shahzad hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı bugün Covid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmişti ancak saat 12.00 sıralarında bir kişi daha hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 nedeniyle tedavi gören 35 yaşındaki Muhammad Farhan Shahzad’in hayatını kaybettiğini öğrendi.

Buna göre bugün ülkemizde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Öte yandan KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20’ye yükseldi.