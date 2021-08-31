Binlerce öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiriyor

YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite sınavı tercih sonuçları, 5-20 Ağustos tarihleri aralığında işlemlerini tamamlayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yerleşmeyi bekleyen adaylar, yapılan değerlendirmelerin ardından YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulayabiliyorlar. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi.