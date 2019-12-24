Binlerce Çalışan Asgari Ücrete Yapılacak Zammı Bekliyor

Binlerce çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. İşçi ve işveren temsilcilerinin hükümetin gözetiminde yapacağı pazarlıkta çıkacak zam oranı, işçi kesimi tarafından merakla bekleniyor. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “asgari ücret tabiî ki senede 2 defa uygulanmaktadır. Devlet tabiî ki belirlediği oranda bir zam yapacaktır. Dolayısıyla Asgari Ücretin de fazla gecikmeden Ocak ayı içerisinde belirlenmesi ve sonuçlandırılması gerekir.” şeklinde konuştu.

“Paniğe Gerek Yok”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Sterlin’in yükselişi konusunda panik yapmamak ve paniğe girmemek gerekir. Şu anda para piyasalarındaki bu hareketlilik normaldir. Düşünün bir yılda Türk Parası’nda %12’ye yakın bir faiz indirimi yapıldı. Şu anda sene sonuna geldik, herkesin pozisyon almak için döviz talepleri olacaktır. %12 faiz indirimine karşı bu kurlar gayet normaldir. Sterlin 8 oldu 9 olacak diye bir endişeye kapılmamak lazım.” diye konuştu.

“Sigorta Aflarını Tasvip Etmiyoruz”

Başkan Deniz, “Biz Ticaret Odası olarak sigorta ya da elektrik aflarını hiçbir zaman tasvip etmiyoruz ve bunların karşısındayız. Çünkü doğru dürüst ödeyene burada haksızlık yapılmış oluyor. Bu aflar her 3-4 yılda bir tekrarlanıyor. Daha önce bu aftan yararlandığını gösteren bir sistem de olmadığı için düzenli ödeyenler haksızlığa uğramış oluyorlar. Ancak borcuna karşı faiz indirimi ya da taksitlendirme olabilir. Fakat borcun ya da faizinin tamamen silinmesi kabul edilebilir değildir.” dedi.

“Türkiye’den Getirilecek Sertifikalı İşçi Uygulamasına Sıcak Bakmıyoruz”

Çalışma izni affıyla ilgili de konuşan Başkan Deniz, “Kaçak durumuna düşmüş ama halen memleketimizde ikamet eden kişilerin kayıt altına alınması için atılan bu adıma tepkimiz olmadı. Bugün Türkiye’de de sertifikalı eleman bulmak o kadar kolay değildir. Bunu iş insanlarına da sorup değerlendirmeleri gerekir. Ayrıca Türkiye’de de yetişmiş ara eleman bulmak kolay değildir. Dolayısıyla Anavatan’dan sertifikalı işçi getirilmesine sıcak bakmıyorum. Yabancı ülkelerden gelecek işçiler de bu uygulama olabilirdi.” ifadelerini kullandı.

“Asgari Ücret Ocak Ayı İçerisinde Belirlenmeli”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “asgari ücret tabiî ki senede 2 defa uygulanmaktadır. Devlet tabiî ki belirlediği oranda bir zam yapacaktır. Dolayısıyla Asgari Ücreti’n de fazla gecikmeden Ocak ayı içerisinde belirlenmesi ve sonuçlandırılması gerekir.” şeklinde konuştu.