Bilişim Suçları Yasa Tasarısı Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda dört maddede yapılan değişikliğin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

ERHÜRMAN

Tasarıyla ilgili söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’na emek veren herkese teşekkür etti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in değindiği noktayı önemsediğini ve bu konuda kısa bilgi vermek istediğini söyleyen Erhürman, yasa uyarınca bilgisayar ve diğer iletişim araçlarına el konulmasıyla, bu cihazların içeriğinin başka amaçlarla kullanılabileceği endişesinin yaşanmaması gerektiğini çünkü diğer yasalarla bunun da düzenlendiğini kaydedildi.

Ceza Yasası’nda görevin kötüye kullanılması ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Yasası adı altında bu tür suçların engellendiğini söyleyen Erhürman, kişilerin özel hayatı ile ilgili ses ve görüntüleri ifşa eden kişilerin ağır suç işlediğini kaydederek yasa içeriğini okudu.

Yasada diğer eksikliklerin de giderileceğini dile getiren Erhürman, TDP Milletvekilinin endişesinin de böylece giderildiğini düşündüğünü kaydetti.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, uzun zamandır tartışılan, konuşulan ve gelişen teknoloji ile bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan yasa tasarısının ortaya çıkmasında gelmiş geçmiş katkı koyan bütün paydaşlara teşekkür etti.

Hemen hemen her görüşün dinlendiğini, alındığını ve bir karşılık bulduğunu ifade eden Atakan, yasa tasarısının çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanç belirtti.

Bilişim Suçları Yasası’nın daha etkin hale getirilmesi için diğer ilgili yasalarda da değişiklikler yapılması için çalışılması gerektiğini ifade eden Atakan, BTHK’nın da önemine işaret ederek, kurumun geliştirileceğini ve ülkenin atılımında önemli bir yere sahip olacağına vurgu yaptı.

HASİPOĞLU DEĞİŞİKLİKLER SUNDU

Atakan’ın konuşmasının ardından yasa önerisinin madde madde görüşülmesine geçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, burada söz alarak, yasa tasarısında yapılmasını istediği değişiklikleri milletvekillerinin bilgisine getirdi.

Hasipoğlu, bu çerçevede yasa tasarısının 20. maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendinde bulunan “mağduriyet yaratan” söz dizisinin çıkarılmasını ve yerine “hukuk davalarına konu olabilen” söz dizisinin konmasını önerdi ve diğer değişiklik önerilerini de şöyle sıraladı:

“20 (2) (C) Temel hak ve özgürlüklerin Anayasa’nın 11. Maddesine aykırı şekilde sınırlanması sonucunu doğuracak veya Anayasa’nın 24. Maddesinde yer alan düşünce, söz ve anlatım özgürlüğüne aykırı olacak biçimde erişimin engellenmesi kararı verilemez.

20. maddesinin (3)’üncü fıkrasının (A) bendinde bulunan “ile bu madde altında yapılan emirnameye” söz dizisinin çıkarılmasını ve bu bentte sadece ‘Ceza Yasası’nın 63. Maddesine aykırı yayınlar’ ifadesinin yer almasını öneririm.”

Genel Kurul, önerileri oy çokluğuyla kabul etti.

DENKTAŞ’TAN SANAL BET UYARISI

DP Milletvekili Serdar Denktaş, öneriler üzerine söz alarak, sanal bet konusunda hükümetin tedbirli olması uyarısında bulunarak, bu sektörde yaşanabilecek sıkıntıları anlattı, devletin kazançlı olacağı bir düzenlemeyi yapmasını istedi.

ULUÇAY: “İYİ BİR HAMLE”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, komitenin çok yoğun bir tempoyla çalışarak, uzun yıllardır bekleyen yasanın hayat bulmasına katkı sağladığını belirtti ve “ülke için iyi bir hamle oldu, tebrik ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Meclis oturumu tamamlandı. Meclisin tamamlanamayan gündemi 6 Temmuz’daki olağanüstü birleşime ertelendi.

Bir sonraki birleşimi Meclis tatili başlayacağından olağanüstü birleşim olarak 6 Temmuz Pazartesi yapılacak.

Genel Kurul ayrıca “Tüketici Kredileri Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi” ile “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerini de yaptı ve onayladı.