Bilge Lord yargılanacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki öz oğlunu öldürmekten yargılanan ve akıl hastası olduğu iddiası ile 9 Ocak tarihinde avukatı aracılığı ile Yüksek Mahkeme’ye başvuran Bilge Lord’un kararı açıklandı.

Sanık Bilge Lord’un avukatı Mehmet Bensen, müvekkilinin akıl hastası olduğu gerekçesiyle davayı istinaf etmişti.

Bensen, Lord’un ceza-i ehliyetinin olmadığını ileri sürmüştü.

Bilge Lord’un avukatı Bensen, müvekkilinin suçu işlemeden önce psikiyatrik tedavi gördüğünü,

ağır ilaçlar kullandığını ve cinayet günü kanında bu ilaçlardan olduğunu suçun işlendiği anda

ceza-i ehliyetinin olmadığını iddia etmişti.

Bilge Lord’un Yüksek Mahkeme tarafından akıl sağlığının yerinde olduğu ve yargılanabileceği konusunda karar üretildi ve kısa süre içerisinde Bilge Lord Ağır Ceza Mahkemesinde İtham edilerek yargılanmasına başlanılacak.