Bıçak Kemiği Kesti

Hakikat Web TV’de Ümit Bahşi, ile Ses Ver Ülkem programının konuğu Ulasal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu oldu.Ülkede artık bıçağın kemiği kestiğini belirten Sucuoğlu kendisinin hedefinin federasyon ya da tanınma olmadığını kaydederek amacım ekonomide değişimdir dedi.

Kurultay sürecine değinen Sucuoğlu ekonomi anlamında ülkeyi ve partiyi en yönetebilecek isim olduğunu vurgulayarak birinci hedefinin ekonomik anlamda ayakları üzerinde bir duran KKTC’yi yaratmak istediğini söyledi.

Kriz dolayısıyla herkesin moralinin bozuk olduğunu belirterek 1980’lerden sonraki en büyük darboğazı yaşadıklarını kaydeden Sucuoğlu bunun ancak sıcak para akışı ile aşılabileceğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETİ HAYAT PAHALILIĞINA BAĞLAYACAĞIM

İş adamları sohbet etme fırsatı bulduğunu ifade eden Sucuoğlu Ekim’den sonra büyük bir krizin patlak verebileceğini iş adamlarından duyduğunu kaydetti. Belli bir maaş üstü tutarının dondurularak özel sektör çalışanlarına aktırılmasını kaydetti. Başbakan olduğu takdirde ise özel sektöre de hayat pahalılığını vereceğini açıklayan Sucuoğlu artık bu iş böyle çözülür dedi.