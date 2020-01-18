Biber gazı kullanarak Kıbrıslı Rum’un aracını kuzeye kaçıran 3 kişi için 6 gün ek tutukluluk verildi

Mitsubishi marka aracını 30 bin Euro’ya internet üzerinden satışa çıkaran Kıbrıslı Rum Alexandre Georgios’a alıcı oldukları söyleyip, Pile ile Beyarmudu arasındaki İngiliz üssüne gelmesini sağladıktan sonra şiddet yoluyla araca el koyan sağlayan Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, ifadeler alınacağı belirtildi.

Kıbrıslı Rum’un aracına el koymak için biber gazı kullanan, bıçak çekerek korku veren zanlılar hakkında ek süre talep edildi. Polis çavuşu Ali Bulut, zanlıların, 14 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.30’da, Pile ile Beyarmudu arasındaki yol üzerinde, arabasını satın alma bahanesi ile bölgeye çağırdıkları Kıbrıslı Rum Alexandre Georgios’a önce biber gazı sıktıklarını, daha sonra bıçak çekerek korkuttuktan sonra, 30 bin Euro değerindeki Mitsubishi marka aracını gasp ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların olaydan sonra KKTC’ye geri döndüklerini ifade etti. Araç, Kurudere’de bulundu Olayın polise 15 Ocak 2020 tarihinde bildirildiğini aktaran Bulut, zanlıların tespit edilerek gözaltına alındığını, aracın ise Kurudere’de bir site önünde bulunduğunu kaydetti.

Bulut, soruşturmanın devam ettiğini bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.





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