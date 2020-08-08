Beyrut’taki patlamada sıcak gelişme! Amonyum nitratın alıcısı konuştu: Siparişi biz verdik ama…

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlama, dünya medyasının gündeminden düşmüyor. 154 kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin de yaralandığı olayla ilgili sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Olayın sebebine ilişkin soruşturma sürerken, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, “Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla dışarıdan müdahale olasılığı var” sözleriyle dikkat çekti.

‘MADENCİLİKTE KULLANILACAKTI’

6 yıldır depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratı almak isteyen şirket ise CNN International’a konuştu. Mozambik’te bulunan ve bir patlayıcı üreticisi olan Fábrica de Explosivos Moçambique’in (FEM) sözcüsü, patlamaya yol açan amonyum nitratın madencilikte kullanılacağını söyledi.

Patlama bölgesindeki enkaz havadan böyle görüntülendi.

Kişisel güvenliği için ismi paylaşılmayan FEM sözcüsü, “Siparişi biz verdik, bunu doğrulayabilirim. Genellikle siparişi verdiğinizde, ne satın almış alırsanız olun, malınızın teslim edilmemesi çok rastlanır bir şey değil. Bu bir gemi, postada kaybolan bir mektup değil” dedi.

Patlamadan sonra şehir merkezindeki pek çok bina büyük zarar gördü.

Eylül 2013’te söz konusu amonyum nitratın Gürcistan’dan Rus gemisi Rhosus’la yola çıktığını belirten FEM sözcüsü, “Gemi Lübnan’a ulaştıktan sonra ticareti yaptığımız şirketten bir bilgilendirme geldi. Gemide bir sorun olduğunu ve teslimatın yapılamayacağını söylediler. Bu yüzden hiç ödeme yapmadık, hiçbir şey teslim almadık” diye konuştu.

‘SAKLAMAK İSTEMEZSİNİZ’



Patlamanın ardından çıkan haberlerde bunun kendilerine gönderilmeyen amonyum nitrat olduğunu fark ettiklerini ve çok şaşırdıklarını vurgulayan FEM sözcüsü, “Bu uzun süre kullanmadan saklamak isteyeceğiniz bir materyal değil. Bu tehlikeli ve sıkı kurallarla taşınması gereken bir materyal” ifadelerini kullandı.