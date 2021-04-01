Beyarmudu'nda vahşet!

Beyarmudu’nda, çok sayıda küçükbaş hayvan içine zehir konulan arpaların verilmesi nedeniyle öldü.

Küçükbaş hayvanların sahibi olaya tepki gösterdi.

Küçükbaş hayvanların sahibi Gaye Nergiz Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne yaptığı açıklamada sabah mandıranın arka tarafına gittiğimizde hayvanlarımızı ölmüş gördük. Polisi çağırdık gelip numune aldılar. Laboratuara göndereceklerini söylediler. Bu testi burada yapamadıklarından Türkiye’ye gidecek. Sonucu ise 20 güne gelecek” dedi.

Hayvanlarının kendileri için birer evlat olduğunu belirten Nergiz bunu yapanların bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Konuyla ilgili ise polis tarafından soruşturma başlatıldı.