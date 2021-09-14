Beton mikseri sürücüsü tutuksuz yargılanacak

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Beton mikseri sürücüsü tutuksuz yargılanacak
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Mağusa’da 8 Eylül tarihinde 67 yaşındaki Yeter Kayhan’ın ağır yaralandığını trafik kazası soruşturmasında tutuklanan beton mikseri sürücüsü zanlı Hüznü Aykut hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hakkındaki tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Aykut teminata bağlanarak yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.

Polis mahkemede, Yeter Kayhan’ın hayati tehlikeyi atlattığı ancak tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021, 16:43
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