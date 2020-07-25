Besim Tibuk' tan Hotel’i ücretsiz kullanma önerisi

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, aylardan beri pandemi hastanesi arayan hükümete; Merit Otelleri bünyesinde bulunan 45 odalı ‘Queen Aphrodite Hotel’i bir yıl süreyle ücretsiz kullanma önerisi yaptı. Tibuk’un bu önerisinin dün Başbakan Ersin Tatar’a iletildiği öğrenildi.

Kısa bir süre öncesine kadar çalışır vaziyette olan, Alsancak’taki Queen Aphrodite Hotel; dağ ve deniz manzarası, yemyeşil bahçeleri yüzme havuzu, geniş mutfağı, restoran ve barı ile misafirlerine seçkin bir tatil yeri olarak biliniyor.

Odalarda uydu yayınlı TV, güvenlik kasası, müzik kanalları, minibar, direkt hatlı telefon, ısıtma-soğutma sistemi, banyoda telefon, banyoda duşa kabin ve tuvalet bulunuyor. Kaynak: Diyalog-Raif DOĞRU