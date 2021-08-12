Bertan Zaroğlu’ndan Erhan Arıklı’ya: “Başka bir ülkede olsaydı, ilgili bakan istifa ederdi"

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, üretimdeki aksaklık nedeniyle elektriğin dönüşümlü olarak kesilmesine tepki göstererek, "Başka bir ülkede olsaydı ilgili bakan istifa ederdi... Arıklı, Mücahit olarak çıktığı yolda müteahhit oldu" dedi.

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katıldı.

Yaklaşık 4 gündür üretimdeki aksaklık nedeniyle dönüşümlü olarak elektrik kesintisi yapılmasını eleştiren Zaroğlu, “Ülkenin 4 gün kullanabileceği akaryakıt stoku kaldı” ifadelerini kullandı.

Zaroğlu, akaryakıt ihalesinde şaibeler olduğunu da savunarak, 20 gün önce 32,45 Dolar fiyat veren yerli firmanın kabul edilmediğini, TPİC’in belgesinin sahte çıkması üzerine ihaleden atıldığını aktardı ve 27 Dolar fiyat verdiğini ancak bu fiyatın gerçek olmadığını dile getirdi.

“BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSA İLGİLİ BAKAN ANINDA İSTİFA EDERDİ”

“Bugün verdiği fiyat ile 20 gün önce verdiği fiyatların arasında yarı yarıya fark var. Adi olan akaryakıtı getireceklerdi” diyen Zaroğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) zarar ettirildiğini de vurguladı.

Zaroğlu, “Yetmedi mi bu halkın başına bastığınız, omzuna çıktığınız? Yalanlarla insanları kandırdığınız yetmedi mi? Başka bir ülkede olsa ilgili bakan anında istifa ederdi” dedi.

“BU YÖNETİM KURULU GÖREVE GELDİĞİNDE BORÇ NE KADARDI, ŞİMDİ NE KADAR?”

Bakanlar Kurulu kararı ile ihalesiz 36 ton akaryakıt alındığını da aktaran Zaroğlu, “Yine TPİC’ten alıyorlar… 36 bin ton akaryakıt gemi olmadığı için getirilemiyor” diye konuştu.

“Bu Yönetim Kurulu göreve geldiğinde borç ne kadardı, şimdi ne kadar?” diye soran Bertan Zaroğlu, kuruma 1 liralık yatırım yapılmadığını hatta 2 katı borç oluştuğunu da iddia etti.

“ARIKLI, SUÇLADIĞI FİRMALARLA ŞU ANDA KUCAK KUCAĞA”

8 aydır jeneratörlerin gelmediğini de ifade eden Zaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya çağrı yaparak, “Çık ve söyle ‘yalan söylüyor’ de. Mücahit olarak çıktığı yolda müteahhit oldu. Bu sorduğum soruların cevabını verene kadar devam edeceğim. Arıklı, suçladığı firmalarla şu anda kucak kucağa…” şeklinde konuştu.

“BAŞBAKAN KURULTAYDAN KAÇMAK İÇİN TAVİZ VERİYOR”

“Elektrik kesintilerinden ötürü Arıklı’nın bugün öğle saatinden önce istifa etmesi gerekiyordu” diyen Millet Partisi Genel Başkanı Zaroğlu, şöyle devam etti:

“Ama insanda yüz olması gerek. Başbakan kurultaydan kaçmak için taviz veriyor. Kurultaydan kaçmak için Arıklı ile danışıklı dövüş yapıyorlar. Biz Millet Partisi olarak seçime giremesek de karşılarında Azrail gibi bekliyorum.”

“5-6 GÜN İÇERİSİNDE AKARYAKIT GELMEZSE BU ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLECEK”

Zaroğlu, 5-6 gün içerisinde akaryakıt gelmemesi halinde ülkenin karanlığa gömüleceğini de aktararak, sorularının yanıtlanmasını istedi.

“MECLİS’İN KAPALI OLMASI DOĞRU DEĞİL”

Bertan Zaroğlu, “Fakirin fukaranın hakkını yiyen biri bu kabinede olduğu sürece benim bu hükümete desteğim yok. Hükümete çağrı yapıyorum; Meclis neden kapalı? Çok mu hak ettik tatili? 1 Ekim'i neden bekliyorsunuz? Ülke yangın yeri, Meclis’in kapalı olması doğru değil, Bakanlar, bakanlıklara hapsolmuş, kendilerine çark kurmuşlar döndürüyorlar…” ifadelerini kullandı.