Bertan Zaroğlu: “YDP’nin Yönetim Kurulu suç örgütü”

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, Havadis WEB TV’de Damla Dabis’in sunduğu programa telefonla bağlanarak, istifa edeceğine yönelik haberlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“İSTİFALAR KABUL EDİLMİYOR”

YDP’den adeta istifa etmeye zorlandığını savunan Zaroğlu, kendisi dahil 900’e yakın üyenin istifa etmek istediğini ancak mevcut parti yönetiminin “istifaların yüz yüze yapılması” yönünde bir tüzükten söz ettiğini, ancak böyle bir genelge ya da tüzüğün bulunmadığını, yapılan istifaların kabul edilmediğini, bu nedenle pek çok kişinin henüz istifa edemediğini söyledi.

“YSK’DA KAYITLI 8 BİN 337 ÜYE VAR, BU RAKAMIN YARISI İSTİFA ETMEK ÜZERE”

Genel Başkan Erhan Arıklı’nın, “9 bin 500 üyemiz var” söyleminin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Zaroğlu, “Şu an YSK’da kayıtlı 8 bin 337 üyemiz var. Geriye kalanlar, başka siyasi partilerde bulunan veya güncellenmesi gerçekleşmemiş insanlar. Bu rakamın yarısı, istifa etmek üzere. Partide deprem yaşanıyor ama Erhan Bey halen hayal satıyor” dedi.

“BUGÜN MECLİS’E, YDP’DEN İSTİFA DURUMUMU BİLDİRECEĞİM”

Erhan Arıklı ve yönetiminin, istifalar konusunda zorluk çıkarttığını yineleyen Zaroğlu, “Bugün Meclis’e, YDP’den istifa durumumu bildireceğim” şeklinde konuştu.

“İNTERNET GAZETELERİNE, YDP’YE BAĞLI KURUMLARDAN REKLAM VEREREK, BENİ KARALAYAN HABERLER YAYINLATTIRIYORLAR”

Hükümet ortağı YDP’ye bağlı olan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla, bazı internet gazetelerine reklam karşılığı, kendisini karalayan haberler yaptırıldığını savunan Zaroğlu, “Benim DP’ye gittiğimi söyleyen haberler rica ediyorlar. İnternet sitelerine rüşvet ile teklifte bulunuyorlar” iddiasını ortaya attı.

“YDP’NİN ŞU ANKİ YÖNETİM KURULU SUÇ ÖRGÜTÜ”

Erhan Arıklı’nın liyakat vurgusu yaptığını belirten Zaroğlu, “Ancak YDP’nin şu anki Yönetim Kurulu suç örgütüdür. Tecavüzden yatmış adam Parti Meclisi’nde. 18 ay hırsızlıktan ceza yemiş adam şu an partinin Yönetim Kurulu’nda. MYK’dan, PM’den bahsediyorum. Bu partinin içinde nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan kişiler var. Sırf kendisine hizmet etsin diye aldıkları adamlara bakın. Hadi Bertan Zaroğlu yalan söylemiş olsun. Erhan Bey Meclis kürsüsünden ‘vefa borcum’ diyerek bunu zaten ilan etmişti” şeklinde konuştu.