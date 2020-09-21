Bertan Zaroğlu; Hastalığı Atlatıyorum

Zaroğlu, kendini iyi hissettiğini ve hastalığı atlatıyor olduğunu açıkladı. Atlatılması gereken sadece bir kaç kötü gün kaldığını söyleyen Zaroğlu, tüm hastalara şifa dileyerek destek olan herkese teşekkür etti.

Zaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

ÇOK ŞÜKÜR HASTALIĞI ATLATIYORUM..

Bugün itibari ile kendimi çok daha iyi hissediyorum..

atlatılması gereken bir kaç kötü gün kaldı sadece..

Çok zayıflamışım haliyle biraz da çirkinleşmişim bu sebeple resim paylaşmıyorum..

Bana moral veren,

Tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim..

Tüm hastalara acil şifa..

Herkese sağlıklı bir gün dilerim..