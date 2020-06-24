Berova: “40 hasta hastanede yatsa kimse dışarı çıkamaz, gevşemeden endişeliyim”

Berova: “40 hasta hastanede yatsa kimse dışarı çıkamaz, gevşemeden endişeliyim”
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