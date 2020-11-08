Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından, istifa ettiği duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Albayrak, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Albayrak, bundan sonraki süreçte zamanını anne babası, eşi ve çocuklarını ayıracağını söyledi.

Albayrak'ın Twitter hesabının da kapatıldığı görüldü. Bu durumdan yola çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak'ın hesaplarının siber saldırıya uğramış olabileceği yorumunda bulundu.

Öte yandan Albayrak’ın Instagram hesabındaki istifa paylaşımının yoruma kapalı olması da dikkat çekti.

AĞIREL: İSTİFA DOĞRU

Gazeteci Murat Ağırel, istifa haberinin doğru olduğu yönünde paylaşımda bulundu. Ağırel, "Güvendiğim bir kaynağımdan istifanın doğru olduğunu öğrendim" dedi.

Gazeteci Levent Gültekin de yaptığı paylaşımda olayı soruşturduğunu ve doğruluğunu teyit ettiğini belirtti.

BLOOMBERG: NE ONAYLANDI NE İNKAR EDİLDİ

Bloomberg’in Albayrak’ın istifasına ilişkin yaptığı haberde, iki bakanlık sözcüsüyle konuşulduğu, hesabının doğruluğunun onaylandığı ancak istifa kararının henüz teyit ya da inkar edilmediği ifade edildi.