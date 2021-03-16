“Benim Yapmak İstediğim ‘Şov’ Değildir, ‘İş’ Yapmaktır”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kanal T ekranlarında yayınlanan ‘Günaydın Kıbrıs’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, “Ülkedeki turizmimizin artık bir şekilde açılması lazım” ifadelerini kullanarak, dün Meclis önünde turizm emekçilerinin yapmış olduğu eyleme işaret etti.

“Turizm emekçilerine yönelik çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz” diyen Ataoğlu, emekçileri desteklemek amacıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nin hazırlamış olduğu 1500 ve 2 bin TL’lerin yanı sıra, Bakanlığın kendi bütçesinden bir çalışma yapılacağını ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “Herkese nasıl bir dokunuş yapabiliriz, nasıl bir katkı sağlayabiliriz yönündeki bu çalışmaları paydaşlarla birlikte yapıyoruz. Akmazsa damlar bir dokunuş yapmayı düşünüyoruz…” dedi.

Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın yenilenmesi kapsamında yarın bir sunum olacağına dikkat çekerek, sunumun ardından ihaleye çıkılacağını belirtti.

“Benim amacım burayı hayata geçirmektir… Benim yapmak istediğim ‘şov’ değildir, ‘iş’ yapmaktır” ifadelerini de kullanan Ataoğlu, ihaleye çıkılmasının da ardından gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.