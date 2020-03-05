Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmesi Kartal Harman sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye çağrı yaptı. Harman "Benim bildiğim bağış başlatan ÖNCÜ olur, ilk olarak kendisi katkı koyar ve kendisi bağış yapar" dedi.

Harman’ın paylaşımı şöyle;

Memurdan kesinti yapılsınmış…

Hastanenin tadilatı için Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ne önerdiğini biliyor muyuz??

Sayın Bakan 5 TL’lik bağış dilenciliği yetmedi, bir de memurun maaşından da kesinti yapılsın diyorsunuz öyle mi?

Benim bildiğim bağış başlatan ÖNCÜ olur, ilk olarak kendisi katkı koyar ve kendisi bağış yapar.

O pamuk elinizi önce bir cebinizde görelim, maaşınızı BAĞIŞLADIĞINIZI duyalım, sonrasında biz gereken yardımı da yaparız bağışı da...

Sahi siz ne kadarlık bir bağışta bulundunuz Sayın Bakan ??…

Sahi siz ne kadarlık bir bağışta bulundunuz Sayın Bakan?

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O pamuk elinizi önce bir cebinizde görelim, maaşınızı BAĞIŞLADIĞINIZI duyalım, sonrasında biz gereken yardımı da yaparız bağışı da…

Sahi siz ne kadarlık bir bağışta bulundunuz Sayın Bakan?

linizi önce bir cebinizde görelim, maaşınızı BAĞIŞLADIĞINIZI duyalım, sonrasında biz gereken yardımı da yaparız bağışı da…