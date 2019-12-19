"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı havaya uçuracağım"

Dün sabah İstanbul’dan Ercan’a gelmek için sabah uçağına binen yolcular korku ve paniği aynı anda yaşadı. Bir kadın yolcu ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. O anlarda uçakta yolcu olarak bulunan görgü tanığı Bahar Hızarcıoğlu, “Uçakta arka sıralarda oturuyordum. Ön tarafta oturan kadının biri Kıbrıs’a da bomba yerleştirdim dedi. İnsanlar panikledi, uçağa yeni binen kişiler vardı onlar fenalık geçirdiler.” dedi.

“İstanbul-Ercan Uçağında Panik Anları”

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gitmek üzere piste taksi yapan Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı. Bir kadın ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Başı kapalı olan ve güneş gözlüğü takan kadın yolcu çekilen görüntülerde, yolcular tarafından durdurulmaya çalıştı.

“Vücuduma Bomba Yerleştirdim Dedi”

O anları Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne anlatan görgü tanığı Bahar Hızarcıoğlu, “Uçakta arka sıralarda oturuyordum. Bir kadının iki elini sallayarak bağırdığını duydum. Başı kapalıydı ve siyah gözlük takmıştı. Kendisinin FETÖ’cü olduğunu ve vücuduna bomba yerleştirdiğini söyledi. Eliyle MHP işareti yaptı. Kıbrıs’a da bomba yerleştirdim dedi. İnsanlar panikledi, uçağa yeni binen kişiler vardı onlar fenalık geçirdiler.” dedi.

“Bir Vatandaş Üzerine Atıldı”

Hızarcıoğlu, “Kimse bir şey yapamadı. Yalnız çakmağı yaktığı zaman bir vatandaş hemen atıldı üzerine, elinden çakmağı aldı. Polise haber verdik ama polis çok geç geldi. Daha sonra bizleri otobüse aldılar. 25 dakika sonra ambulans geldi. Havaalanında da aksaklıklar vardı.” ifadelerini kullandı.

“Hosteslerin de İlk Defa Böyle Bir Şey Başına Gelmiş”

Görgü tanığı Bahar Hızarcıoğlu,” Kadın zaten tek başına gelmiş, kimse yoktu yanında. Askere çirkin laflar konuştu. Biz çok korktuk ve panik yaşadık. Pilot, polisin beklediğini söyledi uçakta. Sessiz olmamızı istedi. Hosteslerin de ilk defa böyle bir şey başına gelmiş.” diye konuştu.

“Uçağımız 3 Saat Rötarlı Kalktı”

Hızarcıoğlu, “Kadının elinde bir fotoğraf vardı, uzaktan göremedim ama bir erkeğin fotoğrafıydı. Anladığım kadarıyla hapiste FETÖ’den dolayı yatıyormuş. Çok şükür sağ salim geldik Kıbrıs’a. Uçağımızın 06.45’te kalkması gerekiyordu. Saat 09.30 gibi kalktı uçağımız. Bir kadın yolcu bayıldı, ambulans 20 dakika sonra geldi. Kadının koluna girdiler götürdüler.” dedi.

“Mahkemeye Çıkarıldı”

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta “Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım” diye bağırarak olay çıkaran kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheli, adliyeye girişi sırasında bir anda kendini yere atarak, “Ben bomba değilim” diye bağırdı. Şüpheli kadın polis tarafından gözaltına alındı.