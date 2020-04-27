Dr. Bülent Dizdarlı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada su paralarını,aydınlatma harçlarını ve emlak vergilerini vs .hızlı bir şekilde belediyelerinin kasalarına yatırsınlar. İnanın hayatınızın hiçbir döneminde olmadığı kadar, belediye kasalarına yatırılan her kuruş, elzem bir şekilde sizin sağlığınız için geri dönecektir. Belediyeler bu süreçte o kadar değerli ve önemlidir dedi.

Dizdarlı şöyle dedi;

Bugün bir ÇAĞRI yapmak istiyorum:

Önümüzdeki süreçte belediye hizmetlerinin sürmesi çok önemlidir. Şu ana kadar Covit-19 a karşı verilen mücadelenin Belediye ayağı toplum koruyucu sağlığı adına değerlidir.. Ne var ki Belediyelerin olanakları giderek azalıyor. Merkezi Hükümet'te (Haklı ya da haksız tartışma konusu yapmayacağım) )yaptığı katkının bir kısmını kesme durumunda kaldı. Ama Belediyelerin mÜcadeleye katkı koyması için para lazım.

Belediyeler bu parayı yine, maalesef şehirlerinde beldelerinde yaşayan vatandaştan almak durumundadır. Parası olan vatandaşlar (Olmayanlar haklı olarak bekleyebilir) Lütfen, su paralarını,aydınlatma harçlarını ve emlak vergilerini vs .hızlı bir şekilde belediyelerinin kasalarına yatırsınlar. İnanın hayatınızın hiçbir döneminde olmadığı kadar, belediye kasalarına yatırılan her kuruş, elzem bir şekilde sizin sağlığınız için geri dönecektir. Belediyeler bu süreçte o kadar değerli ve önemlidir.

Bu arada bazı belediyelerin on-line ödemeye geçememesini de anlamış değilim. Bu şekilde tedbir alan belediyelerimizi ekstra kutlarım.