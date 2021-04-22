Belediyelere yönelik proje teklif çağrısı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı projesi ödeneklerinden yararlanmak isteyen belediyelere çağrı yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen projeden yararlanmak için ülkemizdeki bulunan belediyelere çağrıda bulundu.

Projeden yararlanmak isteyen belediyelerin en geç 18 Mayıs'a kadar başvuruda bulunması istendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı projesi ödeneklerinden yararlanmak isteyen belediyelerin, proje teklif dosyalarını en geç aşağıda belirtilen tarihe kadar KEİ Ofisi web sayfasında yer alan sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Son başvuru 18 Mayıs 2021 saat 16.00’da bitecek."