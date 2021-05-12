Resmi Gazete’de yayınlanan Yasa Gücünde Kararname ile belediyeler ve su birimlerinin KIB-TEK’e olan borçları yapılandırılacak.

Yeniden yapılandırma kararı ile birlikte gecikme zamlarının yüzde 90’ınından vazgeçilecek. Belediyeler sadece ana borç ve gecikme zammının yüzde 10’unu ödeyecek. Yeniden yapılandırılmış borçlar ise 120 ayda, eşit taksitler halinde ödenecek.

Belediyelerin herhangi bir elektrik borcunu zamanında ödememesi durumunda ise ödenmeyen borç Maliye Bakanlığı tarafından belediyelere sağlanan katkı payından kesilerek, söz konusu kesinti KIB-TEK’e aktarılacak.

Ayrıca belediyelerin, KIB-TEK ile yapılandırılan su kuyuları motorlarının elektrik borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından üstlenilmesi hakkında Yasa Gücünde Kararname de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, su kuyularının elektrik borcu Maliye tarafından devralınabilecek. Maliye Bakanlığı tarafından devralınan borçların ödenmesi ve motorlardan üretilecek ton su fiyatlarının yeniden düzenlenmesinin amaçlandığı karar ile su kuyusu elektrik borçları gecikme zamsız olarak 120 ay vade ve eşit taksitle yapılandırılacak.

Kuyulardan çıkacak ton su fiyatları Devlet Planlama Örgütü tarafından açıklanan yıllık hayat pahalılığı oranlarına göre düzenlenecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen belediye veya su kuyusu birimleri Maliye Bakanlığı’na başvuracak.