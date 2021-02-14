“Belediyeler Üzerine Düşeni Yapmalı, Salgın Önlemleri Sıkı Bir Şekilde Denetlenmelidir”

KKTC Bakanlar Kurulu, 26 Ocak 2021 tarihinde aldığı bir karar ile belediye personelini denetimler konusunda yetkili kılmış ve bu denetimlerin daha etkili bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalışmıştır. Ne yazık ki, salgın önlemlerinin denetimi, bu karardan sonra bile yeterince yapılmamaktadır. Belediyeler, bu denetimi etkili bir şekilde yapamamakta; siyasi ve ailevi nedenlerin de bunda önemli bir etken olduğu gözlemlenmektedir.

Halkın ve işletmelerin kapalı olunan sürede ödedikleri bedelin boşa gitmemesi için salgın önlemlerine uyulup uyulmadığının ciddi bir şekilde denetlenmesi; belediyelerin bu denetlemeyi etkili bir şekilde yapması zorunludur.

Başta belediyeler olmak üzere kamu otoritesini salgın önlemlerinin uygulanmasını katı bir şekilde denetlemeye çağırıyoruz. Bu denetimlerin yapılmaması halinde halkın ve işletmelerin kapalı dönemde katlanmak zorunda kaldıkları fedakarlıkların boşa gideceğinden endişe duyduğumuzu ve “aç-kapa” yönetimi ile yola devam etmemiz halinde bütün moral ve ekonomik değerlerin yok olacağını halkımız ile bir kez daha paylaşmak istiyoruz.

Ayrıca görevini layıkı ile yerine getiren tüm belediyelerimize de teşekkür ederiz.